На складе Wildberries в Екатеринбурге погиб сотрудник

В Екатеринбурге минувшей ночью на складе компании Wildberries молодого сотрудника раздавило оборудованием для транспортировки грузов, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительной информации, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности. Молодой человек находился в зоне, предназначенной исключительно для работы специализированной техники. «Самостоятельные действия с техникой привели к непоправимым последствиям — оперативно прибывшая на место скорая помощь констатировали смерть», — заявили в компании, пообещав необходимую помощь и поддержку близким погибшего.

Алексей Буров

