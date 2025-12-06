На складе Wildberries в Екатеринбурге погиб сотрудник

В Екатеринбурге минувшей ночью на складе компании Wildberries молодого сотрудника раздавило оборудованием для транспортировки грузов, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

По предварительной информации, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности. Молодой человек находился в зоне, предназначенной исключительно для работы специализированной техники. «Самостоятельные действия с техникой привели к непоправимым последствиям — оперативно прибывшая на место скорая помощь констатировали смерть», — заявили в компании, пообещав необходимую помощь и поддержку близким погибшего.

Алексей Буров