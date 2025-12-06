Глава МИД Турции Фидан: у России есть много причин никому не доверять

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высказал мнение, что у России на фоне украинского конфликта есть множество оснований не доверять никому. Выступая на форуме в Катаре, он прокомментировал отношения Москвы и Брюсселя, передает издание Altgercek.

По словам господина Фидана, переговоры уже ведутся, но взаимное недоверие сохраняется. «У Европы есть много причин не доверять России; точно так же у России есть много причин не доверять никому»,— сказал министр. Он добавил, что Европа, лишившись прямого взаимодействия с Вашингтоном по украинскому вопросу, нуждается в более «творческих, устойчивых и надежных решениях». По его мнению, единственный реальный путь к урегулированию кризиса — это убеждение сторон вести мирные переговоры, при необходимости прибегая к принуждению.

Глава турецкой дипломатии также отметил, что при нестабильной внешней политике США в Европе должно повыситься участие в процессе переговоров с Россией для прекращения украинского конфликта.