Начальника ИК-4 Петербурга отправили под домашний арест по делу о взятках

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест до 4 февраля 2026 года начальника ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Павла Михайлова. Его обвиняют по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере), сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как полагает следствие, не позднее 1 декабря 2022 года Павел Михайлов и другие сотрудники колонии решили создать организованную группу для получения взяток. По данным управления СКР по Петербургу, в схему был вовлечен один из заключенных, отбывающий наказание за организацию заказных убийств, который помогал создавать условия, при которых другие осужденные были вынуждены платить за различные послабления. Речь, в частности, идет о невыявлении нарушений режима, возможности пользоваться средствами связи, а также о предоставлении камер длительных свиданий.

Участники группы определили ежемесячный «тариф» в 5 тыс. рублей до конца срока, а также иные суммы — по усмотрению злоумышленников. Всего таким образом они получили не менее 443 тыс. рублей.

Павла Михайлова задержали 6 декабря, в тот же день ему предъявили обвинение. По решению суда фигуранту запрещено без разрешения следователя общаться с участниками процесса, пользоваться интернетом, а также другими средствами связи, кроме экстренных случаев.

Артемий Чулков