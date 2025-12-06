Экс-начальника комитета культуры Челябинска отправили в СИЗО

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виду заключения под стражу в отношении бывшего начальника комитета по культуре администрации Челябинска Элеоноры Халиковой, обвиняемой по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом „Ъ-Южный Урал” сообщил источник в правоохранительных органах.

Экс-начальник комитета пробудет в СИЗО до 5 февраля 2026 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал”, Элеонору Халикову задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области 5 декабря. По версии следствия, с января 2023 года до июня 2024-го начальник управления культуры «в целях создания видимости благоприятной деятельности и из иной личной заинтересованности» приказала директору Центрального парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина заключить договор на поставку аттракционов на сумму более 86 млн руб. Их цена была завышена. Кроме того, Элеонора Халикова знала, что в парке планировались работы по сносу этих объектов.