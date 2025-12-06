Отдел организованной преступности

15 лет назад на скамье подсудимых в Астраханском областном суде сидел человек с безупречным, на первый взгляд, послужным списком. Выпускник Горьковской школы МВД, прошедший путь от оперуполномоченного до начальника областного управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП), полковник милиции Ринат Салехов был осужден на пожизненное заключение в колонии строгого режима «Черный дельфин» за серию заказных убийств, злоупотребление полномочиями, фальсификацию уголовных дел и еще ряд преступлений. Вместе с ним свои приговоры получили еще 9 его подчиненных и гражданских лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник УБОП УВД Астраханской области Ринат Салехов

Фото: Алексей Дмитриев, Коммерсантъ Бывший начальник УБОП УВД Астраханской области Ринат Салехов

Фото: Алексей Дмитриев, Коммерсантъ

Астрахань начала 2000-х была поделена по сферам влияния между двумя враждующими преступными группировками: «Русским клубом» и «Татарским профсоюзом». Первую возглавляли казачий атаман Вячеслав Беланенко и предприниматель Анатолий Говердовский, вторую — Имангали Искаков. Основным источником доходов банд были порты, осетры, нефтепродукты, металл, игорный и секс-бизнес. А основным способом решения проблем — физическое устранение конкурентов; на улицах города периодически происходили взрывы и перестрелки.

«Русский клуб» был создан в 1998 году и изначально позиционировал себя как региональную общественную организацию. В него входило подразделение «Русский стиль», также возглавляемое атаманом Беланенко. ОПГ «Русский стиль» заявляла о себе как о спортивной организации при Астраханском государственном техническом университете. «Татарский профсоюз» появился в Астраханской области в 90-е годы, ядро группы составили выходцы из татарской общины. Они контролировали рыбные промыслы и сельхозпредприятия. Преступный доход формировался из рэкета и теневого оборота рыбы. Группа участвовала в силовых разборках за территории, а ее руководители ежегодно зарабатывали сотни миллионов рублей.

Следствие считало, что полковник милиции Салехов стал «оборотнем в погонах» в 2002 году, после назначения начальником регионального УБОПа. С его приходом на эту должность волна заказных убийств должна была утихнуть, но начался методичный отстрел криминальных авторитетов. Как выяснилось позже, уже в процессе суда, у главного борца с организованной преступностью был план по перехвату всех основных криминальных источников доходов, и он четко ему следовал.

Поворотным моментом, который вывел следствие на «черного полковника» (так Салехова прозвали в народе) или «дядю Рината» (как его называли и подчиненные, и криминальные элементы), стало убийство казачьего атамана Вячеслава Беланенко. Конфликт между ними возник на бытовом, казалось бы, уровне: Салехов через подставных лиц предложил «крышу» одному бизнесмену. Тот отказался, после чего у него сгорели и взорвались три автомобиля. Коммерсант обратился за помощью к одному из главарей ОПГ «Русский клуб» Беланенко, чтобы узнать, кому он (предприниматель) перешел дорогу, и атаман авторитетно указал на начальника УБОПа.

Ринат Салехов, как позднее установило следствие, в долгу не остался. В июне 2005 года Беланенко был расстрелян из автомата АКС-74 на улице в центре Астрахани. Киллер, который проезжал мимо него, из заднего окна машины выпустил в него обойму пуль, но авторитет выжил и был госпитализирован в травматологическое отделение ГКБ № 3 им. Кирова под охрану сотрудников УБОПа.

Пострадавший находился в тяжелом состоянии и не мог давать показания следствию. Охрану с палаты атамана внезапно сняли, и ночью киллеры довели дело до конца, при этом был убит не только Вячеслав Беланенко, но и его сосед по палате как «ненужный свидетель». А чтобы запутать следствие и навести на «чеченский след», мертвому атаману демонстративно воткнули нож в висок. Позже выяснилось, что план добивания своего конкурента полковник Салехов разработал вместе со своим заместителем Юрием Крашенинниковым.

По данным следователей, в кабинете начальника УБОП вместе с бывшим заместителем начальника управления Юрием Крашенинниковым рисовалась схема больницы, где лежал Вячеслав Беланенко. «Потом эта схема была передана одному из двух исполнителей убийства», — рассказывает руководитель следственного управления. По его словам, следствие установило, что никто не проникал в палату убитого через окно, как ранее утверждали сотрудники УБОП, а именно они открыли преступникам входную дверь. (Алексей Дмитриев, Астрахань, Коммерсантъ (Волгоград) № 196 от 25.10.2007)

Параллельно с физическим устранением противников глава УБОПа фабриковал уголовные дела, убирая неугодных и «повышая» статистику раскрываемости. Один из громких примеров — дело Руслана Мимбулатова.

После убийства лидера «Русского клуба» Анатолия Говердовского в марте 2004 года Салехову нужен был «стрелочник». Им стал Мимбулатов. Его официально объявили в розыск за обычный грабеж продуктового магазина, но на самом деле полковнику он был нужен как «признавшийся» убийца Говердовского. Люди в камуфляже задержали Мимбулатова на съемной квартире, а после увезли в безлюдное место, где передали его для выбивания признания бандитам. Его избивали, жгли электрошокером, выкручивали уши плоскогубцами, закапывали по шею в землю и угрожали убийством. Сломленный Мимбулатов под диктовку заместителя Салехова Крашенинникова написал явку с повинной в убийстве лидера «Русского клуба» Говердовского, которого не совершал.

От пожизненного срока его уберег адвокат Игорь Розенберг. Юрист, выслушав клиента, сразу понял, что его подзащитного пытали и таким образом вынудили к признанию, и начал активно добиваться возбуждения дела против сотрудников УБОПа. В апреле 2005 года трое бандитов ворвались в адвокатскую контору — Игорю Розенбергу нанесли не менее 14 смертельных ножевых ударов. Таким же образом избавились от свидетеля, юриста Сергея Жалилова, который прибежал на крики своего коллеги. Документы по делу Мимбулатова нападавшие забрали с собой.

До этого нападения жертвой также стал столичный адвокат Евгений Замосковичев, председатель Гильдии московских адвокатов. В Астрахани он защищал интересы бизнесмена Виктора Степанова, на которого УБОП завел дело и посадил в СИЗО. Юрист полагал, что дело сфабриковали после того, как отец бизнесмена не заплатил «дяди Ринату» требуемые $ 620 тыс. Вечером 1 декабря 2004 года Замосковичев был расстрелян из пистолета Макарова у дома в Астрахани, где арендовал квартиру. Когда началось расследование преступления, Салехов и Крашенинников организовали подброс орудия убийства в дом Степанова-старшего, чтобы сделать его обвиняемым.

К 2007 году на ситуацию с криминальным беспределом в регионе обратило внимание следственное управление СКР по Астраханской области под руководством Сергея Боброва. Начался негласный сбор доказательств преступных деяний сотрудников УБОПа, за главой управления установили слежку силами ФСБ. Формальным поводом для задержания «черного полковника» стала трагическая случайность — ДТП в мае 2007 года. Управляя своим Toyota Land Cruiser, Салехов сбил троих пешеходов, двое погибли. Полковник покинул место ДТП, а когда началось расследование обстоятельств трагедии, он пытался давить на родственников погибших деньгами и угрозами, требуя нужных показаний.

В октябре 2007 года его вызвали на допрос по факту ДТП и задержали. Операция по задержанию была рискованной: к зданию следственного комитета стянулась группа поддержки полковника, состоящая из представителей власти и вооруженных криминальных авторитетов.

Хотя Ринат Салехов настаивал, что это он был жертвой, якобы на него на дороге организовали покушение наркоманы, избежать наказания не удалось. Итоговое уголовное дело состояло из 50 томов, а обвинительное заключение — из 11.

Всего, как сообщают в следственном управлении, в рамках расследования уголовных дел, связанных с Ринатом Салеховым, задержано 16 бывших и действующих сотрудников УБОПа, а также 5 членов организованных преступных группировок «Татарский профсоюз» и «Русский клуб». (Алексей Дмитриев, Коммерсантъ (Волгоград) № 120 от 12.07.2008)

Перед судом предстали и его подчиненные: Юрий Крашенинников, Андрей Клыканов, Владимир Григоршев, Максим Соколов, а также бандиты Сергей Величко, Сергей Никишов, Петр Голиков и другие.

В июне 2010 года Астраханский областной суд приговорил Рината Салехова к пожизненному лишению свободы с отбыванием в оренбургской колонии «Черный дельфин». Его подручные получили сроки от трех с половиной до 25 лет колонии. Суд признал их виновными в организации шести заказных убийств, пытках, мошенничестве, фальсификации доказательств и превышении полномочий.

После ареста Салехова стали известны подробности и его преступной деятельности, и его финансовые интересы. На него и его жену Оксану (номинальную главу ООО «Императрица») были записаны 14 жилых домов, 36 автомобилей, дорогие рестораны, гостиницы, сауны и база отдыха. Заведения, оказывающие интимные услуги, были оборудованы скрытыми камерами и использовались как инструмент шантажа и контроля.

Ринат Салехов до сих пор не признает своей вины и считает обвинения абсурдными, активно пишет жалобы во все инстанции, включая ЕСПЧ, и пытается представить свою версию событий, настаивая, что обвинение — это месть браконьеров, которых он преследовал. В 2023 году его пожизненный срок был заменен на 25 лет колонии.

«Я оказался задержан только потому, что УБОП добросовестно исполнял свои обязанности, выявлял и раскрывал преступления, — уверял начальник УБОПа журналистов, присутствовавших при одном из первых его допросов. — Я однозначно мешал кому-то. Это не меня посадили, это дезорганизовали работу нашего подразделения». (Алексей Дмитриев, Астрахань, Сергей Нечаев. Журнал «Огонек» № 19 от 17.05.2010)

Нина Шевченко