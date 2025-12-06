СКА укротил «тигров»

Петербургский СКА вышел победителем в матче чемпионата КХЛ с «Амуром», хотя тот складывался для армейцев в Хабаровске очень непросто. Без малого за две минуты до финальной сирены команда Игоря Ларионова уступала в счете 0:1. Но затем точный бросок удался форварду Марату Хайруллину, а в овертайме защитник с российским паспортом Бреннан Менелл принес гостям победу.

СКА начал матч с «Амуром» рано по московскому времени — в 10:00. Было загадкой, как подействовала на гостей из Петербурга акклиматизация: ведь пару дней назад они встречались с «Адмиралом» во Владивостоке и выиграли матч 3:1. Показалось, армейцы больше устали, чем отдохнули, с тех пор. Первый период прошел без голов. Хотя обе команды имели возможность отличиться в численном преимуществе: у СКА было три таких попытки, у «Амура» — две. Ни те, ни другие не сумели «реализовать лишнего».

В начале второй двадцатиминутки у гостей сразу удалился Сергей Плотников, и нападающему «тигров» Ярославу Лихачеву удался точный бросок в дальний угол после розыгрыша комбинации — это была «домашняя заготовка». Игроки «Амура» хорошо «расчертили».

Армейцы, как ни старались, не сумели огорчить голкипера хабаровчан Дамира Шаймарданова. Он выглядел очень хорошо. А игроки СКА, угрожавшие воротам, — плохо. Хотя и в этом отрезке матча хозяева дважды отправлялись на скамейку запасных. Что-то извлечь из этого было можно. У армейцев не получилось. Во многом, потому, что в игре с «Адмиралом» получил травму канадский защитник Тревор Мерфи. Он умеет завершить атаку точным броском от синей линии и вообще результативен в атаке. Другого такого защитника у СКА нет. От безголевых действий, а также от усталости у петербуржцев к концу второго периода, казалось, опустились руки. И хозяева заперли гостей в зоне. Просто чудо, что в этот момент шайба не побывала в воротах голкипера СКА Сергея Иванова.

То ли в перерыве армейцам дали какие-то чудодейственные витамины, то ли им хватило 15 минут для того, чтобы перевести дух, но в третьем периоде они больше не пропустили голов. А когда до сирены оставалось 1:42, Марат Хайруллин наконец-то нанес бросок, который достиг цели. В этот момент тренерский штаб СКА заменил вратаря Сергея Иванова на шестого полевого игрока, и эта мера принесла успех. А в овертайме, когда соперники играли «три на три», прошла комбинация с участием Николая Голдобина и Бреннана Менелла, и последний с пятачка забросил победную для СКА шайбу. Это седьмой гол «русского американца» в регулярном чемпионате.

Игрокам «Амура», конечно, дико обидно: они играли большую часть встречи лучше, нанесли по воротам Иванова 42 броска, но в итоге проиграли шестой матч подряд. У армейцев, напротив, сейчас хорошая серия: шесть побед в семи последних играх.

Интересно, как команды будет выглядеть завтра, когда встретятся на той же площадке «Платинум Арены». Только на этот раз в роли хозяев уже выступят игроки СКА. Домашний матч для армейцев с «тиграми» решили провести на другом конце России потому, что Ледовый дворец в дату игры между СКА и «Амуром» был занят и ее некуда было перенести. Так родилась идея «принять соперника» в Хабаровске.

Кирилл Легков