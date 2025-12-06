Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
СКА обыграл хабаровский «Амур» в овертайме со счетом 2:1

Петербургский хоккейный клуб СКА 6 декабря в Хабаровске одержал победу над «Амуром» со счетом 2:1 в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на «Платинум-Арене».

Фото: ХК СКА

Счет во втором периоде открыл нападающий «Амура» Ярослав Лихачев, реализовав большинство (21:47). СКА отыгрался в концовке третьего периода, когда Марат Хайруллин сравнял счет при игре «шесть на пять» (58:18). Победную шайбу в овертайме забросил Бреннан Менелл (64:11).

Повторный матч между командами состоится в Хабаровске 7 декабря.

Артемий Чулков

