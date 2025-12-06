В Петербурге задержали начальника колонии по делу о вымогательстве взяток у заключенных

В Санкт-Петербурге задержали начальника исправительной колонии № 4 по обвинению в получении взяток в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по региону.

По версии следствия, господин Михайлов совместно с одним из осужденных, отбывающим наказание за организацию заказных убийств, с сентября 2023 года по декабрь 2025-го организовал схему вымогательства взяток у заключенных. Злоумышленники создавали в колонии неблагоприятные условия для части осужденных, чтобы те были вынуждены платить за невыявление нарушений. Размер ежемесячной взятки составлял около 5 тыс. руб., а общая сумма собранных средств — не менее 443,5 тыс. руб.

Следствие совместно с УФСБ провело обыски и продолжает расследование. Возбуждено дело о получении крупнйо взятки группой лиц (п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Судебные органы Санкт-Петербурга сообщили, что фигуранта зовут Павел Михайлов. Ему избран домашний арест.