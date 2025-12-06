Участник СВО из Татарстана получил протез после вмешательства прокуратуры

Участник специальной операции из Татарстана и автор «Ъ Волга-Урал» Сергей Кощеев получил протез руки только после вмешательства прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, Сергей Кощеев подал заявку на получение протеза руки в региональный Соцфонд после ранения, однако так и не получил ответ, поэтому был вынужден обратиться в прокуратуру. Ведомство взяло ситуацию под контроль и обеспечило выдачу протеза с микропроцессорным управлением.

Сергей Кощеев подчеркивает, что именно вмешательство надзорного органа стало ключевым фактором решения вопроса. С 12 марта по 5 мая ему не предоставляли финансирование по электронному сертификату, что тормозило весь процесс. После обращения в прокуратуру дело направили в Москву, где, очевидно, оказали влияние на федеральный Соцфонд.

Влас Северин