В Москве с ножевым ранением госпитализирован директор театра «Лица»

Директор музыкально-драматического театра «Лица» Павел Суетин получил ножевое ранение в Москве. Его госпитализировали, сообщает ТАСС.

Инцидент случился в жилом доме на Планерной улице. Ночью там нашли мужчину с «телесными повреждениями», заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД. Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о господине Суетине. Обстоятельства ЧП пока неизвестны.

Театр «Лица» был создан в 1997 году содружеством режиссеров Петра Волгина и Льва Титова, а также ученого-физика Льва Голышкина, ставшего первым директором театра. Павел Суетин возглавляет театр с 2020 года.