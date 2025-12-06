ВС России ударили по энергетической и транспортной инфраструктуре ВСУ

Российские войска нанесли массированные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 152 районах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Среди пораженных целей — объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии, склады военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

По данным Минобороны, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

Кроме того, средства противовоздушной обороны России за минувшие сутки сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 366 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.