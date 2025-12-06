В Мотовилихе сменят зонирование участка для строительства спортивного центра

На участке по адресу бульвар Гагарина, 109а в Мотовилихинском районе Перми будет установлена зона спортивно-зрелищных сооружений. Сейчас этот участок относится к зоне «многоквартирный жилой дом». Соответствующее решение было одобрено комиссией по землепользованию и застройке по заявлению ГБУ ПК «Агентство инвестиционного развития». Необходимость смены зонирования связана с инициативой ООО «Каскад-Групп» по строительству многофункционального спортивного объекта для занятий падл-теннисом.

Ранее данному проекту был присвоен статус инвестиционного приоритетного. Объем инвестиций в проект составит 120 млн руб. В пространстве появится четыре закрытых корта для игры в падл-теннис и крытые залы для настольного тенниса и спортивных занятий. Проект планируется реализовать до 2028 года.

ООО «Каскад-Групп» было зарегистрировано в 2015 году. Компания занимается арендой и управлением нежилым движимым имуществом. Учредителями выступают предприниматели Светлане Пехтеревой (34%), Ирине Кощеевой (33%), Михаилу Атнабаеву (33%). Выручка за 2024 год составила 2,4 млн руб., чистый убыток — 3,3 млн руб.