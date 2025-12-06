В Ельцин-центре открылась фотовыставка «Идеальные формы и живая реальность»

Фотоэкспозиция «Идеальные формы и живая реальность» о современной городской архитектуре открылась на площадке Ельцин-центра.

Проект организован при поддержке сервиса «Яндекс Недвижимость» совместно с галереей современного искусства PENNLAB Gallery. Куратором выставки стал художник, фотограф, лауреат премий и экспонента российских и европейских музеев Владислав Ефимов, сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».

«Мы задумали этот фото-проект, чтобы дать возможность современным художникам, профессионалам и творческим людям взглянуть на свой город по-новому. Важно, что художники в своих работах не были ограничены ничем, кроме своей фантазии»,— добавил коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров. Ранее аналогичные выставки прошли в Москве и Санкт-Петербурге

В проекте участвовали уральские художники, которые исследовали кварталы, возводимые городскими застройщиками. В экспозиции вошло более 50 работ.

Посетители могут увидеть произведения Владислава Ефимова «Время радости» с яркими светящимися точками. По словам автора, с помощью искусства художник должен иногда агитировать за счастье, всеобщую радость и примирение людей.

Серию «Уклонение отвесной линии» Елены Каратун можно посмотреть через 3D-очки, чтобы «расширить» пространство.

Кроме работ с эффектом отражения («Отражения», Анастасии Литвиновой) и стилизованных под «камеру обскура» («Идеальный город», Федора Телкова) на выставке можно увидеть «Хронологию ландшафта» Игоря Елукова и Полины Тимофеевой. Их панно состоит из серии фотографий, снятых на Васильевском острове. Архитектура и пейзаж панорамы наслаиваются друг на друга за счет множественной экспозиции, что создает эффект фантастического пространства.

«Для меня очень важно было поработать с фотографами. Мы смотрим на город, который изменяется, на город, который иногда смотрит в недоумении на свои собственные изменения. Мы должны как-то с этим сосуществовать и научиться смотреть новыми "художественными" глазами»,— считает куратор выставки Владислав Ефимов.

Выставка будет работать до 11 января 2026 года.

София Паникова