Береги GenAI смолоду

Наиболее активными пользователями генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в мире является молодые люди 18–35 лет, с возрастом же применение таких цифровых решений, создающих новый контент (ChatGPT и его аналоги), резко сокращается, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром цифрового благополучия ОЭСР совместно с компанией Cisco. В нем участвовали 14,6 тыс. человек из 14 стран — Канады, США, Австралии, Японии, Южной Кореи, ЮАР, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Великобритании, Бразилии, Мексики и Индии. Наибольший разрыв в использовании генеративного ИИ (примерно в шесть раз) выявлен между возрастными группами 18–25 лет и старше 66 лет.

Лидерами по применению технологии являются Индия (используют более 60% респондентов), Бразилия (более 50%) и ЮАР (более 40%). Наименее активно генеративный ИИ используют жители Франции, Италии (чуть более 20% в обеих странах), Германии и Японии (менее 20%).

В целом необходимость в GenAI выше оценивают молодые люди и жители развивающихся стран. Так, 75% респондентов в возрасте до 35 лет считают эту технологию полезной. О ее полезности чаще заявляют жители Индии, Бразилии и ЮАР. Наивысшая же доля скептицизма наблюдается в Японии. Возрастные различия эксперты отмечают и в части доверия этичному поведению генеративного ИИ. «Хотя многие считают его надежным и этичным, сильная уверенность встречается редко и снижается с возрастом»,— подчеркивают они.

Заметный разрыв между поколениями и в вопросе возможного влияния этой технологии на уровень занятости. Так, респонденты в возрасте от 18 до 45 лет полагают, что GenAI окажет значительное влияние на их карьеру. Напротив, респонденты старшего возраста чаще считают, что это влияние будет незначительным. Вероятные причины — как разная степень знакомства с инструментами генеративного ИИ, так и различия между поколениями в цифровой адаптации и в карьерных перспективах, увязанных с развитием технологии. Какое-либо обучение, связанное с ИИ, за последние 12 месяцев прошли 46% опрошенных в возрасте 26–35 лет, 39% — 18–25 лет и 38% — 36–45 лет. Среди тех, кому сейчас 46–55 лет, этот показатель ниже и составляет 27%, среди лиц 55+ — 20%. В страновом разрезе чаще всего мнение о том, что применение GenAI никак не скажется на занятости, выражали жители Японии, Нидерландов и Великобритании, реже всего такой ответ давали жители Индии и Бразилии.

Венера Петрова