Средняя зарплата в Удмуртии превысила 75 тысяч рублей в сентябре

Средняя зарплата работников организаций в Удмуртии до вычета налогов в сентябре достигла 76,4 тыс. руб. По подсчетам Удмуртстата, это на 4,8% больше, чем в августе, и на 10% больше, чем годом ранее. По реальной зарплате — учитывает инфляцию — прирост на 4,2 и 0,9% соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Традиционно самая высокая зарплата зафиксирована на предприятиях по добыче полезных ископаемых — 118,6 тыс. руб. Далее идут компании IT-отрасли и связи с показателем 109,7 тыс. руб. Тройку замыкают обрабатывающие производства с зарплатой 98,1 тыс. руб.

В числе аутсайдеров — гостиничный бизнес и общепит, где зарплата составила 45,3 тыс. руб. Недалеко ушли отрасли, связанные с операциями с недвижимостью и оказанием административных и сопутствующих услуг — 46,4 и 47,1 тыс. руб. соответственно.

По размеру средней зарплаты — 76,4 тыс. руб. — Удмуртия заняла четвертое место в ПФО, расположившись между Нижегородской и Самарской областями — 78,3 и 72,8 тыс. руб. Худший показатель в округе зафиксирован в Мордовии. Здесь зарплата составила около 65 тыс. руб. Лучше всего дела обстоят в Татарстане, где показатель превысил 92 тыс. руб.

На предприятиях Удмуртии в сентябре насчитывалось 448,2 тыс. работников. Из них 131,5 тыс. работают на обрабатывающих производствах, 54,8 тыс. заняты в сфере образования, 41,5 тыс. трудятся в области здравоохранения и социальных услуг. Три четверти от общего числа работников (75,2%) трудоустроены в крупные и средние организациях. Относительно августа количество сотрудников уменьшилось на 0,3%. Год к году, напротив, рост на 2,8%.