Средства ПВО сбили за сутки 366 беспилотников ВСУ

Министерство обороны России сообщило о сбитии 366 беспилотников ВСУ за последние сутки. Также нейтрализованы два реактивных снаряда системы HIMARS, произведенной в США.

Российские войска также нанесли массированный удар с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

В ночь на сегодня над 10 регионами страны уничтожили 116 беспилотников. Наибольшее количество дронов было сбито в Рязанской области — 29 единиц. Губернатор региона Павел Малков сообщил о падении обломков дронов в нескольких районах Рязани, что вызвало пожар, который быстро потушили.