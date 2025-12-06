За три квартала 2025 года инвестиции в основной капитал Татарстана достигли рекордных 1,174 трлн руб. Это на 23,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

Инвестиции в Татарстан за три квартала достигли почти 1,2 трлн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Инвестиции в Татарстан за три квартала достигли почти 1,2 трлн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На втором месте по скорости прироста инвестиций в основной капитал среди регионов ПФО находится Оренбургская область (104,0%), а на третьем — Республика Мордовия (104,5%).

В Чувашской Республике объем инвестиций составил 57,4 млрд руб., что на 7,8% меньше, чем за январь — сентябрь 2024 года. В Республике Марий Эл инвестиции сократились на 11,7%, до 31,3 млрд руб.

В целом по Приволжскому федеральному округу инвестиции в основной капитал за отчетный период выросли незначительно — на 0,8%, достигнув 3,73 трлн руб.

