Ярославский аэропорт на четыре часа приостанавливал работу

Ярославский аэропорт в Туношне рано утром 6 декабря приостанавливал работу. О вводимых ограничениях сообщал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 5:14 6 декабря в аэропорту были введены временные ограничения, предполагающие запрет на прием и выпуск самолетов. В 8:52 господин Кореняко сообщил об их снятии.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов»,— пояснил пресс-секретарь.

Алла Чижова