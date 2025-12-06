Глава СКР запросил доклад по делу о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней в Тольятти

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней, проживающей в неблагополучных условиях в Тольятти. Об этом сообщает СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Тольятти 14-летняя девочка проживает в неблагополучных условиях. В отношении подростка совершают противоправные действия. Сотрудники опеки и попечительства ненадлежащим образом исполняют свои должностные обязанности.

В СУ СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по ст. 230 и 134 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетнего и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства.

В прокуратуре Самарской области сообщают, что 14-летняя девочка помещена в социальное учреждение, решается вопрос о ее жизнеустройстве.

Руфия Кутляева