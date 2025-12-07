Смэш, да и только

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Один из лучших московских шеф-поваров француз Камель Бенамар проработал 20 лет внутри Novikov Group, а потом открыл на Неглинной бургерную под личным брендом Kamel Smash Burger. И вышло чрезвычайно модное место.

Пусть это и фастфуд с пластмассовыми вилками, но чтобы там поесть, придется выделить не меньше часу времени — потому что попробовать новые бургеры пришли вообще все.

Изобретенные в Америке «смэши» потихоньку появлялись в разных нешумных местах Москвы, но свои пять минут славы получили именно здесь.

Напомню, что главный успех Бенамара — ресторан «Рыбы нет», известный хорошим мясом, багетами собственной выпечки, а главное — ровным уровнем съедобности всех блюд в меню. А это, как ни странно, большая редкость. Вот и в новом кафе тоже так. Тщательная работа с мясом — лишь соль и перец, без лишних специй. Идеальные мягкие булки — влажноватые благодаря подмешиванию картошки в тесто. И, наконец, абсолютно все продукты нормального качества, без халтуры. В салате бодро хрустят свежие огурцы и редиска; дополнением к печенью идут настоящие, а не из баллончика взбитые сливки — ну и так далее.

Готовят здесь из-под ножа, так что заготовки периодически заканчиваются. Тогда объявляют: «Булки будут через 10 минут, а печенье появится через 30 минут». И очередь осознанно замирает, все ждут, поскольку видно, как сам шеф трудится на кухне. Публику, кстати, вполне можно назвать шикарной. Хотя и не все сохраняют элегантность в борьбе за освобождающиеся столики.

Вот таким образом Москва знакомится с новыми смэш-бургерами. От старых они отличаются котлетой: она не обычная, а хрустящая. Это даже и не котлета, а сплошная мясная корочка, тонкая прижарка из мраморной говядины.

Чтобы такую сделать, повар берет мясной шарик и лопаткой его сильно расплющивает, прижимая фарш к раскаленной поверхности гриля. Шипение, дымок, сплошная реакция Майяра — и выходит мясной хрустик. Дальше все складывается в чизбургер по обычной схеме. Есть варианты размером от Small (450 руб.) до XXLarge (1199 руб.). По диаметру булки они все одинаковые, небольшие. Разница лишь в количестве котлет внутри — от одной до пяти штук. Я рекомендую брать Small, у которого есть шанс всем понравиться. А если пачка из котлет толще, то прямо глаза на лоб лезут от неимоверной жирности всего произведения. Сжимаете булку — и жир говяжий, растопленный сыр и соус текут на пальцы. Учтите также повышенную соленость.

Вкусно ли это вообще? Ну, как сказать. Есть такой любимый многими домашний грех: вымакать куском белого хлеба сковородочку, на которой жарилась курочка или котлеты, чтобы собрать все вкусное маслице и подцепить все крошки. Если вы это любите, то у Камеля вам понравится: смэш-бургер здесь именно таков. Но вообще-то и без рекомендаций ВОЗ понятно, что позволять себе эту вкусноту лучше пореже.

Столь же чрезмерны — но уже по сладости — здешние печенья Rose Cookies (450 руб.), большие, теплые, с жидким нутром, орехами и шоколадом. В меню еще есть картошка фри, ребра, куриное филе, салаты. Есть милкшейки на качественном филевском пломбире, самодельные лимонады, пиво, вино. Люди в кафе работают внимательно. В общем, место вышло энергичное — и при невысоких ценах воспринимается как дорогое. Неизвестно, сколько продержится мода на смэш-бургеры, но если уж пробовать их, то здесь.

Елена Ремчукова, обозреватель “Ъ”