В отпуск по-домашнему

Россияне стали чаще бронировать туры с апартаментами. В 2025 году объем продаж путевок, включающих проживание не в гостиницах, а в частном секторе или апарт-отелях увеличился в полтора раза по сравнению с 2024 годом, рассказали “Ъ FM” в сервисе бронирования туров и отелей Level.Travel. Самый серьезный прирост в Калининградской области — здесь доля таких запросов увеличилась на 10%. Регион вышел на первое место по спросу на отдельное размещение, опередив прошлогоднего лидера — Сочи. Похожая динамика и по поездкам в Санкт-Петербург: в период белых ночей гости предпочитают поселиться в рамках тура в квартире, а не в номере отеля.

В пресс-службе Level.Travel рассказали, как отличаются цены на разные типы размещения: «Главная причина выбора поездки именно с апартаментами, а не с отелем — удобство.

Этот вариант подходит семьям с детьми, им не нужно договариваться о дополнительных местах. Кроме того, если в семье есть питомцы, собственники апартаментов чаще разрешают останавливаться с животными, чем отели. Еще один фактор — нюансы питания. В квартире со своей кухней, даже небольшой, можно приготовить завтрак или ужин, а людям со строгой диетой проще придерживаться правил.

По стоимости туры с проживанием в наиболее востребованных отелях и апартаментах сопоставимы.

Средний чек поездки в Калининградскую область с апартаментами — 49 тыс. руб., с отелем — 45 тыс. руб. Небольшая разница и в Санкт-Петербурге. Тур в Сочи с апартаментами на побережье в среднем обходится дороже, чем с проживанием там же в отеле: 143 тыс. руб. против 56 тыс. руб. В Турции апартаменты выбирают и для пляжного отдыха на Анталийском побережье в Алании, Каше, Анталье и в районе Бейоглу в Стамбуле. Опция выбрать для проживания апартаменты или отдельную виллу позволяет пользователю приобрести тур в те регионы Турции, которые не вполне покрывают крупнейшие туроператоры».

За 10 месяцев 2025 года внутренний турпоток увеличился почти на 5% превысив 76 млн поездок. Больше всего гостей приняли Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. При этом выросло и количество зарубежных поездок. За январь-сентябрь в других странах отдохнули почти 14 млн туристов — плюс почти 13% год к году. Самыми популярными направлениями стали Абхазия, Казахстан, Грузия, Армения и Узбекистан, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Сегмент апартаментов доступен не в каждом маршруте, отмечает вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян: «Апартаменты, как правило, всегда имеют чуть большую площадь, чем стандартные номера, а значит, более комфортный уровень размещения. Но при этом говорить о том, что апартаменты — это ноу-хау, и этот сегмент вдруг начинает расти, для международного туризма неверно. Этот путь уже давно был пройден и признан недостаточно успешным, потому что апартаменты по своей сути в международном туризме остались как элемент долгосрочного размещения. Вот тогда это становится действительно удобнее, потому что обычно это уже несколько комнат и фактически замена квартиры на период от месяца и больше.

Но в России этот сегмент востребован, он позволяет экономить на питании и дает больше свободы.

В Объединенных Арабских Эмиратах, например, запрещено сдавать именно апартаменты лицам, не обладающим статусом ВНЖ».

При этом россияне обращают внимание и на покупку апартаментов для отдыха. По данным сервиса Tranio, треть тех, кто интересуется недвижимостью за рубежом, собираются также сдавать ее в аренду. В топе спроса — объекты в Таиланде, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Франции и Кипре.

