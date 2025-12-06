Патриарх Кирилл освятит в Петербурге храм Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне вечером прибыл в Санкт-Петербург. В субботу, 6 декабря, он освятит храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном селе и проведет там литургию, сообщается на сайте Московского патриархата РПЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Событие приурочено к православному дню памяти Александра Невского. Праздник был установлен в память погребения князя 6 декабря 1263 года.

С этим праздником петербуржцев поздравил глава города Александр Беглов. «С именем Александра Невского сегодня побеждают наши воины – участники специальной военной операции. Мы победим также, как победил Александр Невский»,— заявил он.

Артемий Чулков