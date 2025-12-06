Дружественная Никите Белых компания вышла из строительного бизнеса

В структуре ООО «СК "Австром"» изменился состав участников. По данным «СПАРК-Интерфакс», из их числа вышло ООО «Бизнес-Контакт», которое считается дружественным бывшему депутату законодательного собрания Прикамья Никите Белых. Обществу в СК «Австром» принадлежало 16,66% долей, с 26 ноября они числятся на балансе этой компании.

Фото: страница Никиты Белых в соцсети.

ООО «СК Австром» зарегистрирована в 1998 году, занимается продажей имущества и строительством. 58,33% долей принадлежит депутату законодательного собрания Юрию Борисовцу, 25% - Марине Медведевой. В 2023 году представители компании сообщили, что общество приостанавливает работу на рынке точечной застройки.