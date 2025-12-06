Financial Times: конфискация российских активов ударит по имиджу евро

Возможная конфискация замороженных российских активов в Евросоюзе может ослабить доверие к евро и подорвать его позиции как мировой резервной валюты, пишет газета Financial Times со ссылкой на участников финансового рынка и источники в органах ЕС. По данным издания, номинированные в евро активы занимают примерно 20% всех валютных резервов центробанков мира, уступая лишь доллару США с долей около 60%.

Эксперты предупреждают, что принудительное изъятие российских средств может заставить центробанки и частных инвесторов усомниться в надежности европейской юрисдикции и целесообразности вложений в еврооблигации и другие европейские ценные бумаги. Представитель инвестиционной компании Union Investment Кристиан Копф назвал конфискацию «крайне чувствительным вопросом» и подчеркнул, что если Евросоюз хочет сохранять статус «тихой гавани», подобный Швейцарии, ему необходимо строго соблюдать права собственности. Защита прав и предсказуемость правил долгое время оставались конкурентным преимуществом Европы в привлечении международных инвестиций.

Кевин Тозе из инвестиционной компании Carmignac отметил, что изъятие замороженных активов «поставит под вопрос резервный статус евро». По его словам, инвесторы могут начать требовать «геополитическую премиальную надбавку» за риск работы с европейскими активами, а вкладчики из Азии и стран Персидского залива, вероятно, будут искать альтернативные рынки.

Российские активы в ЕС заморожены с 2022 года; их общий объем оценивается примерно в $280 млрд, большая часть которых размещена через бельгийский депозитарий Euroclear. В 2025 году Еврокомиссия предложила использовать эти средства в формате «репарационного кредита» для Украины, что вызвало резкие заявления российской стороны о неприемлемости таких действий и угрозу зеркальных мер.