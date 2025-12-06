Жителей Челябинской области будут судить за мошенничество с автомобилями

Следственное управление УМВД России по Магнитогорску завершило расследование уголовного дела в отношении трех жителей региона. Их обвиняют в мошенничестве в сфере автострахования (ч. 2,3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

По версии следствия, трое местных жителей в возрасте от 36 до 40 лет в 2019-2020 годах реализовали схему для незаконного обогащения. Они покупали новые автомобили премиум-класса, оформляли на них страховку и продавали машины за границу. После сообщники инсценировали угон транспортных средств и обращались в полицию с заявлениями. Страховые компании в общей сложности выплатили им 17 млн руб. Сотрудники правоохранительных органов доказали, что автомобили законно пересекали границу страны, и страховые выплаты были получены мошенническим путем.

Сообщники добровольно возместили ущерб почти на 6 млн руб. Материалы уголовного дела в отношении местных жителей направили в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.