На перевод автомобилей на метан две удмуртские компании получили 2,6 млн рублей

В результате отбора две организации в Удмуртии получили субсидии на переоборудование автомобилей на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива. Соответствующий протокол опубликован на сайте министерства промышленности и торговли региона.

Общая сумма грантов превысила 2,6 млн руб. На эти средства сервисные центры переоборудовали девять автомобилей. Получатели субсидии — компании, специализирующиеся на техобслуживании и ремонте автомобилей — ООО «Тритон» (2,1 млн руб.) и ИП Невоструев А. Н. (519,2 тыс. руб.)

Заявки принимались с 24 ноября по 02 декабря 2025 года. На участие в отборе поступило девять обращений, четыре из которых были отозваны участниками.