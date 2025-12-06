В преддверии новогодних праздников из Казани в Москву и Адлер будут назначены дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В новогодние праздники из Казани назначат дополнительные поезда в Москву и Адлер

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В новогодние праздники из Казани назначат дополнительные поезда в Москву и Адлер

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

С 26 декабря 2025 года по 12 января 2026 года поезда № 205/206, № 285/286 и № 276 будут курсировать между Казанью и Москвой, а поезд № 375/118 будет следовать по маршруту Казань — Пенза — Адлер. В этот период планируется более 50 дополнительных рейсов.

Также около 30 дополнительных рейсов в Москву с остановкой в Казани будут осуществляться поездами из Ижевска. Кроме того, почти 20 дополнительных рейсов назначены для поезда № 51/52, который соединяет Казань с Ижевском и Нижним Новгородом.

Влас Северин