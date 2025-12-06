Двухсотлетняя церковь в селе Буртасы станет объектом культурного наследия Татарстана

Христо-Рождественская церковь в селе Буртасы Камско-Устьинского района Татарстана станет объектом культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба комитета по охране культурного наследия Татарстана.

Христо-Рождественская церковь в селе Буртасы станет объектом культурного наследия Татарстана Фото: Telegram-канал Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана

Церковь была построена в 1761 году на средства местного помещика Ивана Кольцова. Она представляет собой образец русского барокко с элементами поздней эклектики. В 1878 году храм реконструировали: его сделали теплым, увеличили вместимость и придали современный вид.

Село Русские Буртасы, где находится церковь, возникло в XVII веке и делилось на Верхние и Нижние Буртасы. Позднее оно стало частью поместья дворян Савельевых и долгое время оставалось центром православной общины.

Влас Северин