Двухсотлетняя церковь в селе Буртасы станет объектом культурного наследия Татарстана
Христо-Рождественская церковь в селе Буртасы Камско-Устьинского района Татарстана станет объектом культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба комитета по охране культурного наследия Татарстана.
1 / 2
Церковь была построена в 1761 году на средства местного помещика Ивана Кольцова. Она представляет собой образец русского барокко с элементами поздней эклектики. В 1878 году храм реконструировали: его сделали теплым, увеличили вместимость и придали современный вид.
Село Русские Буртасы, где находится церковь, возникло в XVII веке и делилось на Верхние и Нижние Буртасы. Позднее оно стало частью поместья дворян Савельевых и долгое время оставалось центром православной общины.