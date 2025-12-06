В Удмуртии два водителя и пассажирка пострадали в массовом ДТП

ДТП с участием трех автомобилей произошло на дороге Завьялово—Гольяны в Удмуртии, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. Пострадало три человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

ДТП произошло около 15:22 5 декабря. 31-летний водитель автомобиля Cherry Tiggo совершил обгон в месте, где это запрещено. После чего столкнулся со встречным транспортным средством «Ваз-2114». Отечественным автомобилем управлял 52-летний мужчина. Его транспорт столкнулся с обгоняемым грузовиком «КамАЗ» под управлением 61-летнего водителя.

Водители грузовика и Cherry Tiggo, а также 39-летняя пассажирка иномарки были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших. Причины и обстоятельства аварии уточняются.