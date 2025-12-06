В Чебоксарах на содержание зеленых зон и кладбищ направят 120,6 млн рублей

На содержание и ремонт объектов озеленения, контейнерных площадок и кладбищ города Чебоксары выделили 120,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнять весь комплекс работ по содержанию и ремонту указанных объектов в течение шести месяцев — с 1 января по 30 июня 2026 года.

Заказчиком выступает Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Чебоксары. Финансирование ведется за счет средств бюджета города.

Влас Северин