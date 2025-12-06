В Екатеринбурге 7 декабря литургией и крестным ходом отметят День святой Екатерины

В воскресенье, 7 декабря, в Екатеринбурге пройдут торжества в честь Дня святой Екатерины, которая считается небесной покровительницей столицы Урала.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (в центре) во время крестного хода

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (в центре) во время крестного хода

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили в Фонде святой Екатерины, утром в Свято-Троицком соборе пройдет Божественная литургия, которую возглавит митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений.

Затем тысячи верующих примут участие в крестном ходе, пронеся мощи святой Екатерины до часовни в центре Екатеринбурга. «К празднованию могут присоединиться все желающие»,— отметили в фонде. Центральные улицы города будут перекрыты с 11:30 до 12:30.

Екатерина Александрийская (287–305) — христианская великомученица. Была дочерью правителя Александрии Египетской Конста во время правления императора Максимина (305–313). Приняла христианскую веру, за отказ от нее отречься была казнена через отсечение головы. По преданию, из раны вместо крови вытекло молоко.

Митрополит Евгений отметил, что святая Екатерина была талантливой, владела 22 языками и обладала обширными знаниями. «Но, наверное, самое главное, что она сумела в своей жизни узнать, уразуметь — это замысел творца о мире, она узнала Бога, она полюбила Бога. Как ее называют, стала невестой Христовой»,— сказал он. По его словам, святая Екатерина сохранена в названии порядка 15 городов в мире, в том числе Екатеринбурга.

