В Чапаевске полигон ТБО и ПО ООО «Чистый город» прекратил прием отходов

С 6 декабря прекращена деятельность полигона ТБО и ПО ООО «Чистый город» в Чапаевске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Росприроднадзор не подтвердил лицензию на деятельность полигона, остановка работы объекта произошла раньше запланированного вывода его из эксплуатации. Соответствующий приказ подписан 5 декабря, сообщает минприроды Самарской области.

В ведомстве уточняют, что остановка работы полигона не повлияет на график вывоза отходов. Министерство природных ресурсов региона совместно с региональным оператором АО «Экология» перераспределило потоки отходов на другой объект.

С 1 января 2026 года прекращает прием отходов еще один объект — полигон ТБО «Преображенка». Транспортные потоки также перераспределены на действующие объекты.

Руфия Кутляева