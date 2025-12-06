В Самаре до 20 декабря ограничили движение транспорта на улице Литвинова

В Самаре на участке ул. Литвинова от ул. Конный проезд до ул. Гурьевской ограничили движение транспорта с 06:00 (MSK+1) 6 декабря до 23:59 20 декабря. Об этом сообщает Госавтоинспекция Самарской области.

Ограничения связаны с работами по реконструкции теплотрассы. На время ограничения изменена схема движения общественного транспорта. Автобусы маршрутов №27, 75 и 87 будут следовать в объезд по ул. Воеводина, Металлургической и Магистральной. Временно не работает остановка «Улица Магистральная» для автобусов, следующих в сторону пос. Зубчаниновка.

Руфия Кутляева