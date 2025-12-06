На Ставрополье в дорожной аварии под Буденновском пострадали два пассажира

В Буденновском округе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили два человека. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По оперативным данным, примерно в 06:00 на 12 км автодороги «Обход г. Буденновска» водитель автомобиля «Лада Гранта» (LADA Granta), который двигался со стороны села Стародубского в сторону села Преображенского, не учел скорость машины, не справился с управлением и допустил съезд на левую обочину с последующим опрокидыванием.

В итоге, два травмы получили два пассажира, 20-ти и 45-ти лет. Оба – жители Краснодарского края. Пострадавшие были доставлены в больницу Буденновска.

Полицейские установили, что 45-летний водитель «Лады» имеет 17 лет стажа управления легковым автомобилем. «За последние два года к административной ответственности не привлекался. В момент ДТП был трезв», – пояснили в ГАИ края.

По факту аварии проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции Ставрополья уточняют все детали и обстоятельства происшествия.

Ефим Мартов