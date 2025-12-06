«Алабуга» заняла второе место в рейтинге инвестпривлекательности ОЭЗ

Особая экономическая зона «Алабуга» заняла второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности российских ОЭЗ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Первое место среди промышленных зон по инвестиционной привлекательности заняла ОЭЗ «Липецк», а третье — ОЭЗ «Алга» из Башкортостана. В группе технико-внедренческих зон лидируют «Технополис Москва», ОЭЗ «Санкт-Петербург» и ОЭЗ «Дубна», а ОЭЗ «Иннополис» заняла четвертое место.

В рейтинге туристско-рекреационных зон первое место заняла ОЭЗ «Архыз» в Карачаево-Черкесии, второе — ОЭЗ «Ворота Байкала» в Иркутской области, а третье — ОЭЗ «Байкальская гавань» в Бурятии. В этом году в рейтинге участвовали 48 ОЭЗ.

Влас Северин