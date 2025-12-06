В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены несколько домов

Над одним городским округом и восемью районами Воронежской области ночью сбили 27 беспилотников. В результате падения обломков БПЛА есть разрушения в нескольких муниципалитетах, сообщил губернатор Александр Гусев.

В городском округе повреждена крыша АЗС и кровля дома. В одном из районов повреждены остекление и фасад школы, фасад малоэтажного дома и окна в частном доме, а также линия электропередач. В другом районе повреждения получили три частных дома, две надворные постройки и гараж.

«Оперативные службы продолжают работать на местах. Затем будет проведена оценка ущерба, начнутся ремонтные работы»,— уточнил господин Гусев в Telegram.

Вчера вечером при падении обломков БПЛА в Воронежской области была повреждена линия электропередачи. По данным Минобороны РФ, в течение ночи силы ПВО уничтожили 116 БПЛА над 10 российскими регионами.