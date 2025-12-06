Руководитель Центра занятости населения Прикамья покинула должность

Исполняющим обязанности руководителя ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» (ЦЗН) назначена замдиректора по оказанию услуг в сфере занятости населения Марина Шехмаметьева. Это следует из данных, опубликованных в «СПАРК-Интерфакс» 3 декабря. С января 2022 года начальником учреждения была Ольга Баклушина. Ранее госпожа Шехмаметьева уже была и.о. ГКУ — в 2020 году.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в краевом министерстве труда и соцразвития, с новым руководителем Центра занятости заключается срочный трудовой договор. Госпожа Баклушина приняла решение не заявляться на новый срок договора.

ГКУ ЦЗН Пермского края было создано в 2000 году. Единственным учредителем является краевое министерство труда и социального развития. Основными направлениями работы Центра являются трудоустройство, обучение, переквалификация населения, компенсационные выплаты работникам, а также создание новых рабочих мест и поддержка предпринимательства. В 2023 году учреждение стало Кадровым центром «Работа России».