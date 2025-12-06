Концерт Anna Asti, Дни французского кино и выставка «Молодой дизайн»

Когда пройдет концерт Anna Asti, что ожидает гостей фестиваля Дни французского кино в кинотеатре «Победа», а также где пройдет ежегодная выставка «Молодой дизайн», которая собирает работы диджитал-художников со всей страны. Эти и другие мероприятия — в афише «Ъ-Сибирь».

6 декабря (суббота)

На сцене «Сибирь-Арены» выступит музыкант Niletto. Он представит свой новый концерт «360 градусов». В программе заявлены хиты исполнителя: «Любимка», Someone Like You, «Не вспоминай» и др. Начало в 19:00.

В Новосибирской государственной филармонии с эксклюзивной программой выступят артисты MusicAetern Теодора Курентзиса. В программе заявлен концерт вокальной и фортепианной музыки Артюра Онеггера в исполнении оперной певицы Элени-Лидии Стамеллу (Греция) и пианистки из Санкт-Петербурга Александры Листовой. Начало в 18:00.

В ДК «Прогресс» 6 и 7 декабря состоится маркет керамики и горячей эмали «Огонь». Формат объединит выставку, ярмарку и мастер-классы для всех, кто интересуется современными ремесленными направлениями. На площадке будут представлены работы более 30 мастеров. Начало в 12:00.

7 декабря (воскресенье)

На площадке «Сибирь-Арены» исполнительница Anna Asti представит новое шоу «Царица». В него вошли как известные песни, так и композиции, которые ранее не звучали. Anna Asti получила широкую известность как вокалистка дуэта Artik & Asti. В 2021 году она покинула группу и начала сольную карьеру. Начало концерта в 20:00.

8 декабря (понедельник)

В центре культуры и отдыха «Победа» с 8 по 20 декабря пройдут Дни французского кино. Его гостей ожидает программа фильмов известных режиссеров: «Альфавиль» (Жан-Люк Годар), «История Адели Г.» (Франсуа Трюффо), «Черный тюльпан» (Кристиан-Жак) и др.

9 декабря (вторник)

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «День героев Отечества». 9 декабря — памятная дата, которая приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году. Награду вручали за храбрость и военное искусство. В программе концерта заявлены марш Лейб-гвардии Преображенского полка, композиции «Вечный огонь», «Гляжу в озера синие», «Темная ночь», «На сопках Маньчжурии». Начало в 19:00.

10 декабря (среда)

В концертном зале «Сибирский» выступят студенты и преподаватели отделения «Оркестровые струнные инструменты». В программе: ансамбль струнных инструментов «Ноктюрн» и симфонический оркестр НМК им. А. Ф. Мурова. Начало в 18:30.

В Новосибирском государственном художественном музее откроется юбилейная выставка художника Андрея Тимошенко. Экспозиция включает более 80 работ в акварельной технике. На полотнах художник изобразил Переславль-Залесский, Ростов Великий, Вышний Волочек, Суздаль, а также виды Горного Алтая. Выставка доступна с 12:00.

11 декабря (четверг)

В ЦК 19 откроется выставочный проект новосибирского регионального отделения Союза дизайнеров России «Молодой дизайн». Мероприятие проходит восьмой год подряд. Выставка собирает работы перспективных дизайнеров и художников страны в возрасте от 18 до 35 лет. В этом году темой выставки является осмысление будущего. В экспозиции представлено более 60 работ молодых авторов: графический дизайн, инсталляции, фотографии и видео-арт. Выставка доступна с 12:00.

12 декабря (пятница)

В Доме джаза квартет Евгения Серебренникова и Юлия Демидова (вокал) представят программу «Джаз на снегу». Музыканты исполнят композиции в стиле свинга, босса-новы, румбы, самбы и прочих. Начало в 19:00 (сбор гостей с 18:30).

