Мошенники стали рассылать в мессенджерах опасные новогодние открытки

В преддверии новогодних праздников мошенники активизировали рассылку фальшивых «новогодних открыток», которые содержат вредоносные файлы, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Мошенники традиционно используют праздничный период для активизации своих схем, и рассылка "новогодних открыток" с вредоносным ПО — один из самых популярных приемов. В такие моменты злоумышленники рассчитывают на доверчивость людей, которые не ожидают угрозы от безобидного, на первый взгляд, поздравления»,— сказал господин Немкин «РИА Новости».

Как уточнил депутат, вредоносные файлы замаскированы под изображения, анимации или видеофайлы. Он пояснил, что после открытия такого файла мошенники могут получить доступ к банковским приложениям, паролям и персональным данным.

Антон Немкин также указал, что злоумышленники при помощи нейросетей подделывают аватары других людей. Он рекомендовал не открывать файлы и ссылки, полученные с неизвестных аккаунтов, и уточнять у человека, действительно ли он отправлял поздравительную открытку.