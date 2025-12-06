Власти России планируют ввести новый перечень запрещенных для детей работ

Министерство труда подготовило проект приказа, который вводит с 1 сентября 2026 года новый перечень видов труда, запрещенных для несовершеннолетних. Он включает 67 видов деятельности.

Документ опубликован на портале проектов правовых актов. В нем указано, что среди запрещенных для несовершеннолетних — работы в рудниках, на деревообрабатывающих производствах и рыболовных судах, а также в ночных клубах, банях и сфере ритуальных услуг.

В настоящее время перечень запрещенных для детей работ состоит из перечисления конкретных профессий. Пресс-служба Минтруда сообщила ТАСС, что такая модель позволяет работодателям «обходить запрет через изменение наименования должности».