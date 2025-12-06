Болгария начала спасать атакованный танкер Kairos

Танкер Kairos, который был атакован беспилотником у побережья Турции, в тяжелых погодных условиях спасают у побережья Болгарии, пишет Bloomberg со ссылкой на Морское управление страны. В операции задействованы два буксира.

Как именно судно оказалось у берегов Болгарии, неясно. Морское управление сообщило, что танкер находился под постоянным наблюдением из-за шторма в Черном море.

28 ноября стало известно, что танкеры Kairos и Virat, следовавшие в Новороссийск, подверглись удару беспилотника. Ответственность за атаки по танкерам взяла на себя Служба безопасности Украины.