Пострадавшую при налете БПЛА на Севастополь девочку доставили в Москву

15-летнюю девочку, которая пострадала при падении обломков беспилотника в Севастополе, на самолете Ил-76 МЧС России доставили на лечение в Москву. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорил, что подростка перенаправят в столицу только в том случае, если ее состояние удастся стабилизировать.

«Ребенок доставлен в Москву. Состояние девочки в полете не ухудшилось»,— сообщил представитель медицинских служб ТАСС. После госпитализации в Севастополе девочка находилась в крайне тяжелом состоянии.

Девочка пострадала 30 ноября. Обломки сбитого БПЛА упали в севастопольском парке Победы.