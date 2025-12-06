Стар-архитектор

Великий американо-канадский архитектор, автор Музея Гуггенхайма в Бильбао, Фонда Louis Vuitton в Париже и десятков других выдающихся зданий, умер 5 декабря в возрасте 96 лет от болезни легких в калифорнийской Санта-Монике.

Фрэнк Гери был одним из тех художников, кто превратил ХХ век в XXI. Родившийся в незапамятном 1929 году в канадском Торонто и приехавший в США в 17 лет, он стал символом американской архитектуры, ее знаменем. В списке работ Фрэнка Голдберга (в 1954 году он сменил имя на Фрэнк Гери) — Танцующий дом в центре Праги; музей дизайна Vitra в Базеле; Walt Disney Concert Hall в Лос-Анджелесе; Музей изобразительных искусств Онтарио в Торонто; офисное здание Ustra в Ганновере; здание IAC в Нью-Йорке и многое, многое другое. Его буквально рвали на части самые важные заказчики. Он всюду успевал.

Гери стал одним из «архитекторов-звезд», представителей «стар-архитектуры», но на его последней персональной выставке в парижском Центре Помпиду самыми интересными были не столько знаменитые, давно украсившие архитектурный глянец проекты, сколько то, с чего он начинал. Ранние работы Гери, связанные со скромными заказами, которые доступны молодому архитектору: дешевые частные дома, муниципальные центры. Тогда и речи не было ни о Притцкеровской премии, которую ему преподнесли в 1989 году, ни о «Золотом льве» в 2008 году на XI Венецианской биеннале, ни о выставках в лучших музеях, ни о льстивых критиках. Он был молод, голоден и свободен — и вдохновлялся тем, что видел вокруг в небогатых пригородах, где люди, не думая об ансамбле, обшивают дома вагонкой, кроют шифером, ставят кривой забор.

Подмосковье эпохи первых шести соток могло бы быть застроено Фрэнком Гери. Но он превращал стихийное «самодельное варварство» в искусство, создавая высокоинтеллектуальный, глубоко эстетический самострой. Собственный дом архитектора — всегда манифест. Его дом в Санта-Монике, стоящий среди подобных ему построек, напоминал жизнерадостного панка с ирокезом на выпускном вечере Гарварда. Который, кстати, Гери закончил в 1956 году.

Бесконечно знаменитым и постоянно критикуемым он стал после Музея Гуггенхайма в испанском Бильбао. Но гордился он прежде всего тем, что его удивительное здание, созданное по заказу Фонда Гуггенхайма и тогдашнего директора Томаса Кренца, спасло баскский город: музей стал «градообразующим предприятием». В Париже он построил сначала Американский культурный центр, ныне ставший парижской Синематекой, а затем — похожий на стеклянное облако музей Фонда Louis Vuitton, созданный по заказу Бернара Арно для его коллекции. Он завершил это здание, «которое меняется в зависимости от времени и света, как образ изменяющегося мира», в 85 лет, но и думать не хотел о пенсии. У него было много работы — вроде музея Fondation Luma в Арле — сверкающей башни высотой 56 метров, возведенной для коллекционерки Майи Хоффман в бывшей промышленной зоне, превращенной в центр современного искусства.

Фотогалерея Что построил архитектор Фрэнк Гери Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фрэнк Гери родился 28 февраля 1929 года в Торонто в семье выходцев из Российской империи. Его дедушка владел строительным магазином. Бабушка строила вместе с мальчиком игрушечные города из проволочной сетки и неокрашенной фанеры. В семье говорили как на польском, так и на русском языке. Позже Гери отучился в архитектурной школе Южной Калифорнии и Гарвардской высшей школе дизайна Фото: Mike Blake / Reuters «98 процентов зданий на земле — коробки. Мы живем в коробках, работаем в коробках, и многие этого даже не замечают»

В начале карьеры Фрэнк Гери создавал мебель из картона. Но в итоге занялся архитектурой. В 1963-‍м он основал мастерскую Frank O. Gehry and Associates (ныне — Gehry Partners). Первыми ее проектами стали офисные и торговые здания. Вместе с художниками Класом Ольденбургом и Коосье ван Брюггеном Гери придумал и построил здание рекламного агентства Chiat/Day в американской Венеции (на фото). Сейчас в нем работают около 500 сотрудников компании Google Фото: Lucy Nicholson / Reuters В 1989-м Фрэнк Гери стал лауреатом Притцкеровской премии, которую часто называют аналогом Нобелевской премии в мире архитектуры. На вручении Гери назвали «Пикассо архитектуры». С тех пор в его карьере начался расцвет, заказы поступали гораздо чаще. В 1992-м специально для Олимпийских игр в Барселоне он создал павильон в виде золотой рыбки, покрытой стальной сеткой (на фото). Рыба считается одним из главных символов в его творчестве Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин / купить фото «Единственная причина экспрессивности моих зданий — я хочу придать им человеческий характер. Скучные стеклянные коробки навевают холод, они недружелюбны по отношению к людям. Я пытаюсь это изменить» Чаще всего Фрэнк Гери работал в стиле деконструкции. Его здания напоминали волнообразные скульптуры. В ранний период наиболее известным примером считается Художественный музей Вейсмана в Миннеаполисе (Соединенные Штаты, на фото) Фото: Raymond Boyd / Getty Images «Не понимаю, зачем люди нанимают архитектора, а затем указывают, что ему делать»

С 1994 по 1996 год Фрэнк Гери возвел несколько жилых домов в рамках государственного жилищного строительства в Гольдштейне (Германия) Фото: X-angel / Wikipedia В 1996-м вместе с чешским архитектором Владо Милуница Гери построил пражские офисы голландской страховой компании Nationale-Nederlanden. В мире они стали известны как «Танцующий дом». Во время строительства Гери опасался, что «голливудский кич» окажется слишком радикальным для исторической Праги. Позже Чешский национальный банк выпустил золотые монеты номиналом 2000 крон с видом «Танцующего дома» Фото: Коммерсантъ / Галина Азулай / купить фото «Я люблю возвращаться в Бильбао»

Наиболее важной работой Гери считается Музей Гуггенхайма в Бильбао (Испания). Критики из The Independent назвали его «архитектурным подвигом», а американский архитектор Филип Джонсон — «величайшим зданием нашего времени» Фото: Vincent West / Reuters В 2000-м в Сиэтле (Соединенные Штаты) открыли музей поп-культуры MoPop. Его главное здание построил Фрэнк Гери, вдохновением для архитектора послужили гитары Джими Хендрикса, которые музыкант разбивал под конец концертов Фото: Jim Bennett / Getty Images for Museum of Pop Culture «Хочу спрятаться под одеялом, когда мои здания открываются для публики. Я в ужасе от того, что могут подумать люди. Я называю это чувством здоровой неуверенности» На фото: Школа менеджмента Case Western Reserve в Кливленде (США) Фото: Harmanani / Wikipedia «Я медленный архитектор. Мне надо много времени на создание проекта. И рассказ о том, что я разбрасываю свои строительные идеи в воздухе и по земле, является очень далеким от истины»

В 2003-‍м в Лос-Анджелесе (Соединенные Штаты) открылся концертный зал Уолта Диснея. Фрэнк Гери работал над проектом около 15 лет, его несколько раз замораживали из-за нехватки средств Фото: Nick Ut, File / AP В 2004-м архитектор завершил строительство пешеходного моста через Миллениум-‍парк в Чикаго. Он задумывался как шумовой заслон между парком и шоссе. Мост носит название в честь нефтяной компании BP, которая выделила на его строительство около $5 млн Фото: Raymond Boyd / Getty Images «Я не страдаю манией величия и не думаю о том, как завоевать весь мир. Скорее всего, успех пришел потому, что я придерживался собственного курса»

Гери значительно видоизменил американские вузы. В 2000-‍е годы он построил корпус в Массачусетском технологическом институте (на фото) и здание Библиотеки Питера Льюиса в Принстоне Фото: Robert E. Klein / AP Среди прочего Фрэнк Гери появился в мультсериале The Simpsons. В серии «Тюремная крыса» он спроектировал концертный зал в Спрингфилде, просто скомкав лист бумаги. Своего персонажа Гери озвучил сам На фото: Музей производства мебели и товаров для дома МАРТа в Херфорде (Германия) Фото: Werner OTTO / ullstein bild / Getty Images Коммерческие заказчики ценят Фрэнк Гери за то, что после финансовых проблем на строительстве концертного зала Уолта Диснея он строго придерживается первоначальной сметы, несмотря на сложность архитектурной формы На фото: отель Marques de Riscal в Эльсьего (Испания) Фото: CALLE MONTES / PHOTONONSTOP / AFP «Для меня каждый день — это новое дело. Я подхожу к каждому проекту с чувством незащищенности, словно это мой первый проект в жизни, который только предстоит сделать, и я начинаю беспокоиться, я просто иду и начинаю работать. Но я не уверен, куда я двигаюсь — если бы знал направление, я бы ничего не сделал»

На фото: Центр здоровья мозга Кливлендской клиники в Лас-‍Вегасе (Соединенные Штаты) Фото: Mark Ralston / AFP В 2011-м Гери снова занялся жилыми домами. Он спроектировал небоскребы на Манхэттене в Нью-‍Йорке (США, на фото) и Гонконге (Китай) Фото: Ted Shaffrey / AP В 2013-м Гери завершил строительство Биологического музея в Панаме. Цветная крыша символизирует природное разнообразие Фото: Arnulfo Franco / AP «Я не "звезд-хитектор", я ар-‍хитектор» Наиболее заметными проектами последних лет стали штаб-‍квартира Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в Калифорнии и крыша здания фонда Louis Vuitton в Париже (на фото) Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова / купить фото

Когда-то его записали в «деконструктивисты». Гери этот придуманный ярлык ненавидел. Он действительно не жаловал прямоугольной архитектуры, но не потому, что боролся с мифическим мировым модернистским диктатом. Диктата давно не было, Гери оказался лучше подготовлен к тому, чтобы мыслить свободнее своих современников. Недаром он учился керамике: в его работах больше от сложных, пустотелых форм гончара, чем от строгости каменщика. Отсюда и его идея «one room building» — «здание — единое пространство».

Архитектура сводится к проектированию пространства. У его предшественников это пространство было достаточно прямоугольным, поскольку опиралось на простую геометрию. Свидетельством тому — инструменты архитектора: рейсшина, угольник, циркуль. Сложные кривые и объёмы требовали не только адской работы над чертежами, но и невозможной подгонки на месте — на такое решались лишь безумцы вроде Гауди. И вот компьютер дал наконец Гери возможность мыслить иначе, использовать новые инструменты, производить другие чертежи и рассчитывать невероятные формы зданий, которые на самом деле давным-давно могли быть построены.

Считается, что Гери — мастер безумных форм. Его здания танцуют вальс, его небоскребы выглядят будто оплавленными паяльной лампой, его музеи и концертные залы больше напоминают скульптуру, чем архитектуру. Но ему повезло работать в удивительное время — и среди первых понять его возможности. Строительство ограничивалось уже не материалами и технологиями — они теперь позволяли многое, если не все. Ограничено оно было человеческой робостью, недостатком воображения. Даже среди молодых коллег Фрэнк Гери отличался запредельной смелостью. Он получал все мыслимые архитектурные награды и почести именно потому, что был никакой не трюкач, а великий изобретатель нелинейной геометрии, Лобачевский в архитектуре. Нам предстоит еще раз в этом убедиться в будущем году, когда будет достроен и откроется его последний музей — Guggenheim Abu Dhabi. Если бы архитектор дожил, он с удовольствием повторил бы слова, которые я слышал от него на открытии парижского музея: «Когда ты заканчиваешь такое здание, кураторы современного искусства приходят в него и ахают: черт побери, что же такое надо здесь показать, чтобы перебить впечатление от архитектуры».

Алексей Тарханов, Париж