Курс доллара. Прогноз на 8–12 декабря

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Видим риски краткосрочного ухода юаня ниже 10,5 руб./CNY Ожидаем стабилизации рубля у локальных максимумов. Так, пара рубль/юань может провести неделю в диапазоне 10,5–11 руб./CNY с тяготением к его нижней границе. Сдержать укрепление рубля может рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров (с учетом привлекательности курса) и населения (зарубежный туризм). Также некоторую поддержку котировкам валют может оказать снятие ограничений на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран. При этом мы видим риски краткосрочного ухода юаня ниже 10,5 руб./CNY, однако к концу следующей недели курс китайской валюты, по нашим прогнозам, поднимется выше этой отметки.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Темпы укрепления рубля могут замедлиться по мере приближения заседания Банка России На валютном рынке сохраняется тренд на укрепление рубля: в пятницу в первой половине дня курс рубля обновил многомесячные максимумы. С начала декабря к основным валютам рубль укрепился на 0,5–1%. Тем не менее во второй половине дня рубль немного отступил от достигнутых максимумов, хотя это восстановление в принципе можно связать с фиксацией прибыли участниками рынка. На стороне рубля по-прежнему выступает фактор высоких процентных ставок в экономике. В краткосрочной перспективе баланс рисков складывается в пользу дальнейшего укрепления рубля в направлении годовых пиков, в области 74 руб. за один доллар США. С другой стороны, темпы укрепления рубля могут замедлиться по мере приближения заседания Банка России, на котором регулятор может снизить ключевую ставку на 50 б. п. В зависимости от риторики регулятора влияние высоких процентных ставок (ключевого фактора в пользу укрепления рубля) может ослабнуть, что может обусловить консолидацию рубля на достигнутых уровнях или даже небольшое ослабление в случае смягчения риторики ЦБ.

Илья Федоров,

главный экономист Курс автоматически ослабнет примерно на 5 руб. Рубль за последние недели заметно укрепился к доллару. Санкции в нефтегазовом секторе дополнительно укрепят рубль. По оценке Минфина, недобор по нефтегазовым доходам составил почти 125 млрд руб. (около $1,5 млрд). Ровно столько валюты продаст Минфин для компенсации выпадающих доходов. В декабре спрос на валюту в целом сезонно ниже, чем в ноябре. Продажа валюты дополнительно на $1,5 млрд может увести курс ближе к 75 руб./$. В январе уйдет эффект отложенных продаж, и дисконт на нефть снизится. Курс автоматически ослабнет примерно на 5 руб. Импортеры начнут восстанавливать склады, что также дополнительно ослабит курс на 2 руб. в первом квартале и немного переставит импортные цены. Краткосрочный прогноз — 76–78 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Резкие скачки курса Наметившийся тренд на незначительное ослабление рубля имеет высокую вероятность сохранения на грядущей неделе. Колебания возможны в узком диапазоне, что связано с отсутствием значимых событий, способных вызвать резкие скачки курса. Поддерживающими факторами для национальной валюты выступили заявления главы Банка России о том, что ЦБ планирует филигранно управлять долгосрочным ростом экономики России, не только за счет стимулирования спроса и денежно-кредитной политики, но и поддержания производительности, эффективности и новых технологий. По мнению Эльвиры Набиуллиной, борьба с инфляцией должна быть на одном из первых мест, такие заявления играют на стороне национальной валюты, прибавляя ей оптимизма.