В Дагестане без света остаются 30 тыс. человек

В 55 населенных пунктах Цунтинского района и Бежтинского участка Дагестана произошли аварийные отключения электроснабжения. Без света остались около 30 тыс. человек, среди которых 4,5 тыс. детей.

В сообщении управления МЧС по Дагестану, которое приводит «Интерфакс», написано, что причиной аварий стали «замыкания на линии». В восстановлении энергоснабжения задействованы девять электриков.

Ранее без света остались 92 населенных пункта. К 21:50 по местному времени электроснабжение было восстановлено в Тляратинском районе.