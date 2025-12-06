Мерц призвал ЕС разделить риски при использовании активов России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в вопросе использования замороженных активов России все страны Евросоюза должны нести одинаковые риски.

«Особая уязвимость Бельгии в вопросе использования замороженных российских активов неоспорима и должна быть решена таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковый риск»,— написал господин Мерц в соцсети X. По его словам, решение, которое примут страны ЕС, определит будущее Европы.

5 декабря в Брюсселе прошла встреча Фридриха Мерца с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером. Они обсуждали план использования замороженных российских активов для финансирования репарационного кредита Украине. В бельгийском депозитарии Euroclear хранится около €140 млрд активов России. Власти страны выступали против их изъятия и настаивали на том, что возможные финансовые риски должны разделить все страны Евросоюза.