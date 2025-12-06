Суд не дал министерству ЖКХ Ульяновской области отсрочку закрытия полигонов ТКО

В пятницу Ульяновский областной суд рассмотрел заявление регионального министерства ЖКХ и строительства об отсрочке исполнения решения облсуда о закрытии двух полигонов, работа которых признана незаконной.

Напомним, 14 октября Четвертый апелляционный суд (Нижний Новгород) отказал минЖКХ в удовлетворении апелляционной жалобы на решение облсуда по террсхеме обращения с ТКО, подтвердив законность решения облсуда. Ранее облсуд признал, что полигон компании «СимбЭК» незаконно не включен в схему потоков ТКО новой террсхемы обращения с отходами. При этом, согласно решению суда, из террсхемы должны быть исключены полигон ООО «Уют» в Кузоватово (как переполненный) и полигон компании «Контракт плюс» (как находящийся в шестой приаэродромной подзоне в связи с отсутствием доказанных данных об орнитологической безопасности для самолетов). С момента вступления в силу решения суда (с 14 октября) региональное минЖКХ было обязано перенаправить в регионе потоки ТКО по резервной схеме, в том числе на новоспасский полигон «СимбЭК». Однако, как сообщал «Ъ», оставшиеся регоператоры на совещании в минЖКХ заявили, что они не в состоянии принять дополнительные потоки ТКО. Перенаправлять потоки на полигон компании «СимбЭК» минЖКХ не стало, ссылаясь на то, что региональное Агентство по регулированию тарифов до сих пор не утвердило для компании «СимбЭК» тариф на прием ТКО.

Сергей Титов, Ульяновск