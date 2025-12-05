Умер архитектор и основоположник деконструктивизма Фрэнк Гери

В возрасте 96 лет умер американский архитектор Фрэнк Оуэн Гери. Он спроектировал Музей Гуггенхайма в Бильбао, «танцующий дом» в Праге, концертный зал Уолта Диснея в Лос-Анджелесе и здание фонда Louis Vuitton в Париже.

Фрэнк Оуэн Гери

Фото: Danny Moloshok / File photo / Reuters Фрэнк Оуэн Гери

О смерти Фрэнка Гери сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на его представителя Меган Ллойд. Архитектор умер у себя дома в Калифорнии.

NYT называет господина Гери одним из наиболее влиятельных современных архитекторов. Признание в профессии он получил в 1978 году после реконструкции собственного дома в Санта-Монике. Фрэнк Гери использовал для оформления фасада фанеру, металл и сетку-рабицы. «Насильственное столкновение форм, казалось, отражало политические и межпоколенческие разногласия, которые раздирали американское общество»,— пишет газета.

Фрэнк Гери — основоположник архитектурного деконструктивизма. В 1989 году он получил Притцкеровскую премию — наиболее престижную в сфере архитектуры.