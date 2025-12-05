В Ульяновске задержаны участники запрещенного экстремистского движения

В Ульяновске задержаны организатор и двое участников местного сообщества ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ). О задержании участников экстремистского движения в пятницу сообщила пресс-служба полиции региона.

Как сообщает УМВД, задержания произошли в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД совместно с СУ СКР по Ульяновской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

По данным полиции, с января прошлого года до момента задержания трое жителей региона (от 30 до 35 лет), «достоверно зная о признании такого движения экстремистским и запрещенным на территории РФ», в одном из развлекательных заведений Ленинского района Ульяновска (владельцем которого является участник сообщества), «организовывали и проводили различного рода мероприятия, на которых пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения». Информацию о проведении закрытых вечеринок, а также фото- и видеоотчеты своих выступлений они размещали в интернете.

Одному из задержанных предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), двоим — в участии в деятельности такой организации (ч. 2 ст. 282.2, до шести лет лишения свободы). Всем троим судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данным источников «Ъ-Волга», один из обвиняемых — директор одного из местных супермаркетов.

Андрей Васильев, Ульяновск