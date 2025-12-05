Задержаны подозреваемые в краже у россиян более 200 млн руб. с помощью вируса

Полиция задержала участников межрегиональной преступной группы. Их подозревают в хищении более 200 млн руб. с банковских карт россиян. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

По словам госпожи Волк, задержанных подозревают в совершении более 600 эпизодов преступной деятельности на территории 78 регионов страны. По делу проходят разработчик и администратор панели управления программы NFCGate. Программа использовалась для дистанционного хищения денег с банковских карт россиян.

Мошенники распространяли через мессенджеры WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и Telegram вирус под видом приложений государственных организаций и банков. Злоумышленники звонили жертвам и убеждали их установить вредоносный файл.

Представитель МВД описала схему мошенничества. В приложении для авторизации якобы нужно поднести банковскую карту к тыльной стороне смартфона, после чего набрать на клавиатуре пин-код. При активации сообщники мошенников могли снять деньги жертвы в банкоматах любого региона России.

В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК.